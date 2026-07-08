Plancha Party à la Cave de Saint-Pourçain Union des vignerons de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Plancha Party à la Cave de Saint-Pourçain

Union des vignerons de Saint-Pourçain-sur-Sioule 3 rue de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Une soirée de fête avec les vignerons ! Plancha Party à la Cave de Saint-Pourçain viandes grillées, animation musicale par Patrick Fradin. Convivialité et bonne humeur au programme !

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Union des vignerons de Saint-Pourçain-sur-Sioule 3 rue de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 42 82

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English :

A festive evening with the winemakers! Plancha Party at the Cave de Saint-Pourçain: grilled meats, live music by Patrick Fradin. A fun, friendly atmosphere is guaranteed!

L’événement Plancha Party à la Cave de Saint-Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Val de Sioule