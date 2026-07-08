Plancha Party à la Cave de Saint-Pourçain Union des vignerons de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule
jeudi 20 août 2026 · Union des vignerons de Saint-Pourçain-sur-Sioule · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Plancha Party à la Cave de Saint-Pourçain
Union des vignerons de Saint-Pourçain-sur-Sioule 3 rue de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Une soirée de fête avec les vignerons ! Plancha Party à la Cave de Saint-Pourçain viandes grillées, animation musicale par Patrick Fradin. Convivialité et bonne humeur au programme !
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Union des vignerons de Saint-Pourçain-sur-Sioule 3 rue de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 42 82
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English :
A festive evening with the winemakers! Plancha Party at the Cave de Saint-Pourçain: grilled meats, live music by Patrick Fradin. A fun, friendly atmosphere is guaranteed!
L’événement Plancha Party à la Cave de Saint-Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Val de Sioule
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