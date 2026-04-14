RANDONNEE VELO : LA NATURE A VELO !, Gare des Essarts le Roi, Les Essarts-le-Roi

RANDONNEE VELO : LA NATURE A VELO ! Dimanche 10 mai, 10h30 Gare des Essarts le Roi Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:30:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:30:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

• LE PROGRAMME DE LA JOURNEE :

11H00 : Tous en selle ! Départ de la Gare des Essarts-le-Roi.

Nous partons pour une jolie balade d’environ une heure à travers champs et forêts, principalement sur piste cyclable.

12H00 : Pique-nique au bord de l’eau

Nous arrivons aux étangs de Saint-Hubert pour une pause déjeuner bien méritée. Installez-vous face à l’eau, profitez au calme… et laissez la nature faire le reste.

13H00 : Immersion nature

Accompagnés de notre guide passionné, partez pour une exploration au cœur de la chaîne des étangs de Saint-Hubert. Au programme : flore printanière éclatante, oiseaux migrateurs, premières libellules, histoire fascinante du site, creusé au XVIIe siècle pour alimenter les jardins de Versailles.

15H00 : Retour en douceur

Nous reprenons les vélos en passant par les villages du Perray-en-Yvelines et d’Auffargis, avant de retrouver les Essarts-le-Roi.

• INSCRIPTION

L’inscription à la randonnée à vélo est obligatoire.

 Prix par personne : 12€

 Option location de vélo

Inscription et informations auprès de l’Office de Tourisme Rambouillet Territoires

Mail : contact@rambouillet-tourisme.fr

Tél : 01.34.83.21.21.

• INFORMATIONS CLES :

1 journée : 11H00 à 16h00

Distance : 25 km

Niveau : modéré

A prévoir : 1 vélo par personne (possible à la location), casque et antivol obligatoire, pique-nique.

Encadrement en petit groupe à vélo (nombre de participants limité)

Les trains reliant la gare de Paris Montparnasse et les Essarts-le-Roi sont équipés d’espaces vélos.

• OPTION LOCATION VELO A LA JOURNEE

Location VAE : à partir de 27€

Location VTC : à partir de 25€

• RECOMMANDATION PIQUE- NIQUE

Boulangerie « Maison Bossard » à 2 minutes à vélo depuis la gare des Essarts-le-Roi

2 bis av. de la Gare, 78690 Les Essart-le-Roi/ 01.30.41.59.66.

• CE PRIX COMPREND

o L’encadrement par un accompagnateur vélo

o La balade nature guidée de 2 heures

o L’organisation complète de la journée

• CE PRIX NE COMPREND PAS :

o Le pique-nique

o La location de vélo (en option)

o Les dépenses personnelles

Gare des Essarts le Roi Rue de la Cité, 78690 Les Essarts-le-Roi Les Essarts-le-Roi 78690 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@rambouillet-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.34.83.21.21. »}] [{« link »: « mailto:contact@rambouillet-tourisme.fr »}]

Au départ de la gare des Essarts-le-Roi, une journée au grand air entre étangs, forêt et biodiversité Embarquez pour une journée conviviale à vélo au cœur des paysages des Yvelines.