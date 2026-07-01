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Randonnée vernissage exposition LOS ARBRES Cassagnes-Bégonhès

jeudi 9 juillet 2026 · Cassagnes-Bégonhès

Randonnée vernissage exposition LOS ARBRES Cassagnes-Bégonhès

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Adresse
330 route de Lodève
Ville
12120 Cassagnes-Bégonhès
Département
Aveyron
Tarif

Cassagnes-Bégonhès

Randonnée vernissage exposition LOS ARBRES

330 route de Lodève Cassagnes-Bégonhès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Dans les yeux de Sylvie balade dans le village à la découverte du regard photographique. L’exposition quant à elle est visible tout l’été aux horaires d’ouverture habituels de la médiathèque du 09.07 au 02.09.
Randonnée sur réservation.   .

330 route de Lodève Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 71 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%AB Through Sylvie’s Eyes %BB A Stroll Through the Village %E0 Discovering the Photographic Gaze. The exhibition will be on view throughout the summer during the media library’s regular opening hours, from July 9 to September 2.

L’événement Randonnée vernissage exposition LOS ARBRES Cassagnes-Bégonhès a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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