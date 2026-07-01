Randonnée vernissage exposition LOS ARBRES Cassagnes-Bégonhès
jeudi 9 juillet 2026 · Cassagnes-Bégonhès
Informations pratiques
Cassagnes-Bégonhès
Randonnée vernissage exposition LOS ARBRES
330 route de Lodève Cassagnes-Bégonhès Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Dans les yeux de Sylvie balade dans le village à la découverte du regard photographique. L’exposition quant à elle est visible tout l’été aux horaires d’ouverture habituels de la médiathèque du 09.07 au 02.09.
Randonnée sur réservation. .
330 route de Lodève Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 71 01
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English :
%AB Through Sylvie’s Eyes %BB A Stroll Through the Village %E0 Discovering the Photographic Gaze. The exhibition will be on view throughout the summer during the media library’s regular opening hours, from July 9 to September 2.
L’événement Randonnée vernissage exposition LOS ARBRES Cassagnes-Bégonhès a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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