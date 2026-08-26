Randonnée vino vélo à Boudes Place du Désert Saint-Germain-Lembron
dimanche 18 octobre 2026 · Place du Désert · Saint-Germain-Lembron
Informations pratiques
Saint-Germain-Lembron
Randonnée vino vélo à Boudes
Place du Désert Mairie de Saint-Germain-Lembron Saint-Germain-Lembron Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Enfourchez votre VTT pour une balade conviviale à travers les paysages du Lembronnais.
.
Place du Désert Mairie de Saint-Germain-Lembron Saint-Germain-Lembron 63340 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hop on your mountain bike for a fun ride through the Lembronnais countryside.
L’événement Randonnée vino vélo à Boudes Saint-Germain-Lembron a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme