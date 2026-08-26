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AGENDA · Saint-Germain-Lembron

Randonnée vino vélo à Boudes Place du Désert Saint-Germain-Lembron

dimanche 18 octobre 2026 · Place du Désert · Saint-Germain-Lembron

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place du Désert
Adresse
Mairie de Saint-Germain-Lembron
Ville
63340 Saint-Germain-Lembron
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
0 0 0

Saint-Germain-Lembron

Randonnée vino vélo à Boudes

Place du Désert Mairie de Saint-Germain-Lembron Saint-Germain-Lembron Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Enfourchez votre VTT pour une balade conviviale à travers les paysages du Lembronnais.
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Place du Désert Mairie de Saint-Germain-Lembron Saint-Germain-Lembron 63340 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Hop on your mountain bike for a fun ride through the Lembronnais countryside.

L’événement Randonnée vino vélo à Boudes Saint-Germain-Lembron a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme