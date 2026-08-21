Informations pratiques

Vouzailles

Randonnée

route de Mirebeau Vouzailles Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 08:45:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Parcours unique de 9-10 km, sans inscription ni réservation.

Accueil en 8h45 et 9h15, puis départ groupé.

Café accueil, ravitaillement maison sucré-salé et apéritif sur le retour.

Pensez à votre gobelet.

Chiens tenus en laisse acceptés

Randonnée organisée par les Dynamic’s. .

route de Mirebeau Vouzailles 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine goliotte86@yahoo.fr

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Vouzailles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Haut-Poitou