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Randonnée Vouzailles

dimanche 18 octobre 2026 · Vouzailles

Randonnée Vouzailles

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
08:45:00
Adresse
route de Mirebeau
Ville
86170 Vouzailles
Département
Vienne
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif

Vouzailles

Randonnée

route de Mirebeau Vouzailles Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:45:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Parcours unique de 9-10 km, sans inscription ni réservation.

Accueil en 8h45 et 9h15, puis départ groupé.
Café accueil, ravitaillement maison sucré-salé et apéritif sur le retour.
Pensez à votre gobelet.

Chiens tenus en laisse acceptés

Randonnée organisée par les Dynamic’s.   .

route de Mirebeau Vouzailles 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine   goliotte86@yahoo.fr

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Vouzailles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Haut-Poitou

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