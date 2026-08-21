Randonnée Vouzailles
dimanche 18 octobre 2026 · Vouzailles
Informations pratiques
Vouzailles
Randonnée
route de Mirebeau Vouzailles Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:45:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Parcours unique de 9-10 km, sans inscription ni réservation.
Accueil en 8h45 et 9h15, puis départ groupé.
Café accueil, ravitaillement maison sucré-salé et apéritif sur le retour.
Pensez à votre gobelet.
Chiens tenus en laisse acceptés
Randonnée organisée par les Dynamic’s. .
route de Mirebeau Vouzailles 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine goliotte86@yahoo.fr
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English : Randonnée
L’événement Randonnée Vouzailles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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