Randonnée VTT et Trail Entre Monts et Vallées Place de la Croix des Près Vieille-Brioude
Randonnée VTT et Trail Entre Monts et Vallées Place de la Croix des Près Vieille-Brioude dimanche 26 juillet 2026.
Vieille-Brioude
Randonnée VTT et Trail Entre Monts et Vallées
Place de la Croix des Près Mairie de Vieille-Brioude -terrain de pétanque Vieille-Brioude Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 07:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Randonnée VTT et Trail avec plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux, incluant des ravitaillements et une consommation offerte à l’arrivée. Casque obligatoire pour le VTT.
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Place de la Croix des Près Mairie de Vieille-Brioude -terrain de pétanque Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Mountain biking and trail running event with several routes suitable for all skill levels, including refreshment stations and a complimentary drink upon arrival. Helmets are required for mountain biking.
L’événement Randonnée VTT et Trail Entre Monts et Vallées Vieille-Brioude a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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