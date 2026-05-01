Contest

RANDONNÉE VTT & PÉDESTRE

Contest Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 14:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Randos VTT & pédestre avec le Comité des fêtes de Contest.

Venez découvrir des circuits de randonnée exceptionnels ouverts spécialement pour cette journée !

En randonnée VTT, parcourez de 20 kms à 72 kms.

Si vous préférez marcher, des circuits de 10 kms à 20 kms vous sont proposés.

Trail de 8 kms à 17 kms sans chrono, classement seulement.

Les inscriptions sur place sont possibles, sous réserve des places restantes après les inscriptions effectuées sur HelloAsso. .

Contest 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 42 15 21 76 michelboulay1970@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mountain biking and hiking with the Comité des fêtes de Contest.

L’événement RANDONNÉE VTT & PÉDESTRE Contest a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne