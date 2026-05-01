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RANDONNÉE VTT & PÉDESTRE Contest

RANDONNÉE VTT & PÉDESTRE Contest dimanche 17 mai 2026.

Ville : 53100 Contest

Département : Mayenne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Contest

RANDONNÉE VTT & PÉDESTRE

Contest Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 14:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Randos VTT & pédestre avec le Comité des fêtes de Contest.
Venez découvrir des circuits de randonnée exceptionnels ouverts spécialement pour cette journée !

En randonnée VTT, parcourez de 20 kms à 72 kms.
Si vous préférez marcher, des circuits de 10 kms à 20 kms vous sont proposés.
Trail de 8 kms à 17 kms sans chrono, classement seulement.

Les inscriptions sur place sont possibles, sous réserve des places restantes après les inscriptions effectuées sur HelloAsso.   .

Contest 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 42 15 21 76  michelboulay1970@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mountain biking and hiking with the Comité des fêtes de Contest.

L’événement RANDONNÉE VTT & PÉDESTRE Contest a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne