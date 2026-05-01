RANDONNÉE VTT & PÉDESTRE Contest
RANDONNÉE VTT & PÉDESTRE Contest dimanche 17 mai 2026.
Contest
RANDONNÉE VTT & PÉDESTRE
Contest Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 14:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Randos VTT & pédestre avec le Comité des fêtes de Contest.
Venez découvrir des circuits de randonnée exceptionnels ouverts spécialement pour cette journée !
En randonnée VTT, parcourez de 20 kms à 72 kms.
Si vous préférez marcher, des circuits de 10 kms à 20 kms vous sont proposés.
Trail de 8 kms à 17 kms sans chrono, classement seulement.
Les inscriptions sur place sont possibles, sous réserve des places restantes après les inscriptions effectuées sur HelloAsso. .
Contest 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 42 15 21 76 michelboulay1970@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mountain biking and hiking with the Comité des fêtes de Contest.
L’événement RANDONNÉE VTT & PÉDESTRE Contest a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne