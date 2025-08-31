Randonnée vtt, pédestre, Gravel et course nature de Multonne

Mairie Champfrémont Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 07:30:00

fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Randonnée vtt, gravel, marche et course nature !

Randonnées Vtt, pédestre, Gravel et course nature de 10 à 70 kms avec ravitaillements dans la forêt de Multonne autour du Mont des Avaloirs point culminant de l’ouest 416 mètres.

La majorité des parcours sont en pleine forêt aussi divers que variés avec de jolies points de vue sur la butte Chaumont et de ses alentours en passant par la corniche de Pail .

Dénivelé positif de 228 à 1600 mètres environ.

Parking, lavage vtt, Restauration sur place ouverte a tous.

Départ libre à partir de 7h30 à 9H30 pour tous les vtt, coureurs et marcheurs de 20 kms et plus

et un départ groupé pour les petites distances à 9h30.

Deux parcours Gravel de 70 et 100 kms en départ libre dès 7h30 en trace GPX.

Inscription uniquement sur Hello-asso. ou le jour avec majoration.

(envoi de la trace par mail la semaine précédent l’événement).

Une boisson offerte a chaque participant ! .

Mairie Champfrémont 53370 Mayenne Pays de la Loire +33 6 83 04 14 69 vttmultonne@orange.fr

English :

Mountain biking, gravel, walking and running!

German :

Mountainbike-Touren, Gravel, Wanderungen und Naturläufe!

Italiano :

Mountain bike, ghiaia, passeggiate e corsa!

Espanol :

Bicicleta de montaña, gravilla, senderismo y carrera a pie

L’événement Randonnée vtt, pédestre, Gravel et course nature de Multonne Champfrémont a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs