Randonnées à Champguyon Église Champguyon

Champguyon

Randonnées à Champguyon

Église Rue de l’Église Champguyon Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Amateurs de nature et de sport, rendez-vous à Champguyon pour une journée de randonnées le dimanche 17 mai 2026 !Tout public

Amateurs de nature et de sport, rendez-vous à Champguyon pour une journée de randonnées le dimanche 17 mai 2026 !

Au programme, plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux

• VTT 20 km ou 38 km

• Marche 6 km, 10 km ou 15 km

Départ à 9h depuis l’église.

Un ravitaillement est prévu sur les parcours et un kir vous sera offert à l’arrivée pour partager un moment convivial.

Les chiens sont acceptés en laisse uniquement.

Pour les participants en VTT, le casque et les gants sont obligatoires.

Tarif 4 € gratuit pour les moins de 14 ans.

Inscription conseillée, avec possibilité de participer directement le jour même.

Une belle occasion de profiter du grand air et de se dépasser dans une ambiance chaleureuse ! .

Église Rue de l’Église Champguyon 51310 Marne Grand Est +33 6 86 94 12 60

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English : Randonnées à Champguyon

Nature and sport lovers, come to Champguyon for a day of hiking on Sunday, May 17, 2026!

L’événement Randonnées à Champguyon Champguyon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de Sézanne et sa région