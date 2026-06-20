Lésigny

Randonnées dans les communes à Lésigny

Place Notre-Dame Lésigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

En empruntant l’ancienne voie romaine menant au Domaine de la Boutelaye, on franchit la Luire, rivière qui prend sa source à Pleumartin. Au fil des chemins, avec de beaux points de vue, vous découvrirez le patrimoine historique de Lésigny lors de cette randonnée d’environ 9km.

Un pot de l’amitié avec des produits locaux vous sera offert à la fin de la balade. .

Place Notre-Dame Lésigny 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Randonnées dans les communes à Lésigny

L’événement Randonnées dans les communes à Lésigny Lésigny a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne