Randonnées dans les communes à Vaux-sur-Vienne Salle des fêtes des Prés Longs Vaux-sur-Vienne mercredi 26 août 2026.

Vaux-sur-Vienne

Randonnées dans les communes à Vaux-sur-Vienne

Salle des fêtes des Prés Longs Lotissement la Croix de Pierre Vaux-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 09:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Plongez au cœur de l’histoire du village en parcourant ce circuit Par Vaux et Par Bois qui vous mènera à la découverte de sites emblématiques l’abbaye, le lieu-dit Prédame, le Moulin du Chapt, la Croix de Pierre et la Lanterne aux Morts. Une balade riche en patrimoine à ne pas manquer !

Annulation en cas d’intempéries .

Salle des fêtes des Prés Longs Lotissement la Croix de Pierre Vaux-sur-Vienne 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Randonnées dans les communes à Vaux-sur-Vienne

L’événement Randonnées dans les communes à Vaux-sur-Vienne Vaux-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne