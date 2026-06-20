Randonnées dans les communes à Vaux-sur-Vienne Salle des fêtes des Prés Longs Vaux-sur-Vienne
Randonnées dans les communes à Vaux-sur-Vienne Salle des fêtes des Prés Longs Vaux-sur-Vienne mercredi 26 août 2026.
Vaux-sur-Vienne
Randonnées dans les communes à Vaux-sur-Vienne
Salle des fêtes des Prés Longs Lotissement la Croix de Pierre Vaux-sur-Vienne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 09:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Plongez au cœur de l’histoire du village en parcourant ce circuit Par Vaux et Par Bois qui vous mènera à la découverte de sites emblématiques l’abbaye, le lieu-dit Prédame, le Moulin du Chapt, la Croix de Pierre et la Lanterne aux Morts. Une balade riche en patrimoine à ne pas manquer !
Annulation en cas d’intempéries .
Salle des fêtes des Prés Longs Lotissement la Croix de Pierre Vaux-sur-Vienne 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Randonnées dans les communes à Vaux-sur-Vienne
L’événement Randonnées dans les communes à Vaux-sur-Vienne Vaux-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne