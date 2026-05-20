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Randonnées de la Gatinelle à St Martin du Fouilloux Saint-Martin-du-Fouilloux

Randonnées de la Gatinelle à St Martin du Fouilloux Saint-Martin-du-Fouilloux

Randonnées de la Gatinelle à St Martin du Fouilloux Saint-Martin-du-Fouilloux dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Stade de Saint-Martin-du-Fouilloux

Ville : 79420 Saint-Martin-du-Fouilloux

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Martin-du-Fouilloux

Randonnées de la Gatinelle à St Martin du Fouilloux

Stade de Saint-Martin-du-Fouilloux Saint-Martin-du-Fouilloux Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:30:00
fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :
2026-06-07

La Gatinelle à St Martin du Fouilloux, organise ses randonnées annuelles le 7 juin 2026.

Au programme
3 parcours pédestres 6 km, 12 km, et 15 km
3 parcours VTT-GRAVEL 30 km, 45km, et 60 km
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Stade de Saint-Martin-du-Fouilloux Saint-Martin-du-Fouilloux 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 25 26  lagatinelle@laposte.net

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English :

La Gatinelle in St Martin du Fouilloux, organizes its annual hikes on June 7, 2026.

Program:
3 walking trails: 6 km, 12 km, and 15 km
3 mountain bike trails: 30 km, 45km, and 60 km

L’événement Randonnées de la Gatinelle à St Martin du Fouilloux Saint-Martin-du-Fouilloux a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine