Saint-Martin-du-Fouilloux

Randonnées de la Gatinelle à St Martin du Fouilloux

Stade de Saint-Martin-du-Fouilloux Saint-Martin-du-Fouilloux Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:30:00

fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La Gatinelle à St Martin du Fouilloux, organise ses randonnées annuelles le 7 juin 2026.

Au programme

3 parcours pédestres 6 km, 12 km, et 15 km

3 parcours VTT-GRAVEL 30 km, 45km, et 60 km

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Stade de Saint-Martin-du-Fouilloux Saint-Martin-du-Fouilloux 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 25 26 lagatinelle@laposte.net

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English :

La Gatinelle in St Martin du Fouilloux, organizes its annual hikes on June 7, 2026.

Program:

3 walking trails: 6 km, 12 km, and 15 km

3 mountain bike trails: 30 km, 45km, and 60 km

L’événement Randonnées de la Gatinelle à St Martin du Fouilloux Saint-Martin-du-Fouilloux a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine