Randonnées de l’été La Haye-Pesnel
Randonnées de l’été La Haye-Pesnel jeudi 2 juillet 2026.
La Haye-Pesnel
Randonnées de l’été
La Haye-Pesnel Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-02 19:15:00
fin : 2026-08-27 21:15:00
Date(s) :
2026-07-02
Venez profiter des randonnées d’été en Pays Hayland tous les jeudis.
Environ 8 km, chien en laisse autorisé.
Programme à télécharger. .
La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 73 79 80 92 sportetculture@lahayepesnel.fr
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English : Randonnées de l’été
L’événement Randonnées de l’été La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Granville Terre et Mer