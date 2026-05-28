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Randonnées de l’été La Haye-Pesnel

Randonnées de l’été La Haye-Pesnel

Randonnées de l’été La Haye-Pesnel jeudi 2 juillet 2026.

Ville : 50320 La Haye-Pesnel

Département : Manche

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 19:15:00

Tarif :

La Haye-Pesnel

Randonnées de l’été

La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-02 19:15:00
fin : 2026-08-27 21:15:00

Date(s) :
2026-07-02

Venez profiter des randonnées d’été en Pays Hayland tous les jeudis.
Environ 8 km, chien en laisse autorisé.
Programme à télécharger.   .

La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 73 79 80 92  sportetculture@lahayepesnel.fr

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English : Randonnées de l’été

L’événement Randonnées de l’été La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Granville Terre et Mer

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