La Volte Cirque Stade du Prieuré La Haye-Pesnel

La Haye-Pesnel

La Volte Cirque

Stade du Prieuré 3 Rue Jean Bouin La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 19:30:00

fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Dans le cadre du festival Sorties de Bain, Les Voisins d’rue proposent une mise en bouche conviviale du festival, invitant le public à découvrir les quatre compagnies qui feront vibrer les villes voisines dans les prochains jours.

Vous pourrez ainsi retrouver à La Haye-Pesnel la compagnie La Volte Cirque avec La Balançoire Géante . Entre cirque, voltige aérienne et humour grinçant, Sidney tente de battre son propre record de balançoire géante, un sport extrême venu d’Estonie. Un spectacle participatif et décalé, où se mêlent quête de performance, confidences intimes et réflexions sur le virilisme, Emmanuel Macron… et Richard Wagner. .

Stade du Prieuré 3 Rue Jean Bouin La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 sortiesdebain@archipel-granville.com

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English : La Volte Cirque

L’événement La Volte Cirque La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Granville Terre et Mer