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Portes ouvertes sur la culture La Haye-Pesnel

Portes ouvertes sur la culture La Haye-Pesnel

Portes ouvertes sur la culture La Haye-Pesnel mercredi 17 juin 2026.

Ville : 50320 La Haye-Pesnel

Département : Manche

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

La Haye-Pesnel

Portes ouvertes sur la culture

La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17 18:00:00

Date(s) :
2026-06-17

L’école de musique et la médiathèque intercommunales et l’accueil de loisirs de La Haye-Pesnel vous invitent aux portes ouvertes sur la culture.   .

La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 50 44 75  ecoledemusique@granville-terre-mer.fr

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English : Portes ouvertes sur la culture

L’événement Portes ouvertes sur la culture La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-06-08 par CD50 Culture

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