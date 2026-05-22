Théâtre Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel

La Haye-Pesnel

Théâtre

Rue Guillaume le Conquérant Espace du Bocage La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-14 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Dans cette nouvelle comédie mise en scène par Sylvie Gosset, le public plonge dans les coulisses d’un théâtre et partage pour un temps la vie et les rêves de quatre comédiens et d’une maquilleuse.

Papotages en coulisses … spectacle tendre et joyeux avec la troupe Les Sales Gosses de Familles Rurales Gavray. .

Rue Guillaume le Conquérant Espace du Bocage La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : Théâtre

L’événement Théâtre La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Granville Terre et Mer