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Randonnées de Treffay, 39300 Sirod, Sirod

Randonnées de Treffay, 39300 Sirod, Sirod

Randonnées de Treffay, 39300 Sirod, Sirod samedi 2 mai 2026.

Lieu : 39300 Sirod

Adresse : Ferme de la Chancelle

Ville : 39300 Sirod

Département : Jura

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Randonnées de Treffay Samedi 2 mai, 08h00 39300 Sirod Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T14:00:00+02:00

VTT : 25km-40km
Pédestre : 6km-10km-13km
Parcours pédestre enfant -10 ans, version chasse au trésor: 2km
Repas du midi servi à la ferme jusqu’à 14h

39300 Sirod Ferme de la Chancelle Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Randonnées VTT, pédestre et chasse au trésor.

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