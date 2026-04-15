Randonnées de Treffay, 39300 Sirod, Sirod

Randonnées de Treffay Samedi 2 mai, 08h00 39300 Sirod Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T14:00:00+02:00

VTT : 25km-40km

Pédestre : 6km-10km-13km

Parcours pédestre enfant -10 ans, version chasse au trésor: 2km

Repas du midi servi à la ferme jusqu’à 14h

39300 Sirod Ferme de la Chancelle Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Randonnées VTT, pédestre et chasse au trésor.