Randonnées découverte autour de Cadéac Place de la Fontaine Cadéac

Informations pratiques

Cadéac

Randonnées découverte autour de Cadéac

Place de la Fontaine CADEAC Cadéac Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 09:00:00

fin : 2026-09-11 17:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Randonnée à la découverte des chemins de Cadéac, de la faune et de la flore. Daniel Guilly, accompagnateur en montagne depuis 1985, sera votre guide. Moment convivial à la pause déjeuner où chacun aura amené son pique-nique.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la marche.

Sur réservation au 06 73 45 28 54 (groupe limité à 12 personnes). .

Place de la Fontaine CADEAC Cadéac 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

A hike to explore the trails of Cadillac and its flora and fauna. Daniel Guilly, a mountain guide since 1985, will be your guide. Enjoy a friendly lunch break where everyone will bring their own picnic.

L’événement Randonnées découverte autour de Cadéac Cadéac a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65