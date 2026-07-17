Randonnées découverte autour de Cadéac Place de la Fontaine Cadéac
vendredi 11 septembre 2026 · Place de la Fontaine · Cadéac
Informations pratiques
Cadéac
Randonnées découverte autour de Cadéac
Place de la Fontaine CADEAC Cadéac Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-11 17:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Randonnée à la découverte des chemins de Cadéac, de la faune et de la flore. Daniel Guilly, accompagnateur en montagne depuis 1985, sera votre guide. Moment convivial à la pause déjeuner où chacun aura amené son pique-nique.
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la marche.
Sur réservation au 06 73 45 28 54 (groupe limité à 12 personnes). .
Place de la Fontaine CADEAC Cadéac 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A hike to explore the trails of Cadillac and its flora and fauna. Daniel Guilly, a mountain guide since 1985, will be your guide. Enjoy a friendly lunch break where everyone will bring their own picnic.
L’événement Randonnées découverte autour de Cadéac Cadéac a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
À voir aussi à Cadéac (Hautes-Pyrénées)
- Jeu de piste A la découverte de Cadéac Place de la Fontaine Cadéac 2 septembre 2026
- Jeu de piste A la découverte de Cadéac Place de la Fontaine Cadéac 9 septembre 2026
- Jeu de piste A la découverte de Cadéac Place de la Fontaine Cadéac 16 septembre 2026
- Jeu de piste A la découverte de Cadéac Place de la Fontaine Cadéac 23 septembre 2026
- Jeu de piste A la découverte de Cadéac Place de la Fontaine Cadéac 30 septembre 2026