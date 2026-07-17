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AGENDA · Cadéac

Randonnées découverte autour de Cadéac Place de la Fontaine Cadéac

vendredi 11 septembre 2026 · Place de la Fontaine · Cadéac

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place de la Fontaine
Adresse
CADEAC
Ville
65240 Cadéac
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Cadéac

Randonnées découverte autour de Cadéac

Place de la Fontaine CADEAC Cadéac Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-11 17:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Randonnée à la découverte des chemins de Cadéac, de la faune et de la flore. Daniel Guilly, accompagnateur en montagne depuis 1985, sera votre guide. Moment convivial à la pause déjeuner où chacun aura amené son pique-nique.
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la marche.
Sur réservation au 06 73 45 28 54 (groupe limité à 12 personnes).   .

Place de la Fontaine CADEAC Cadéac 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A hike to explore the trails of Cadillac and its flora and fauna. Daniel Guilly, a mountain guide since 1985, will be your guide. Enjoy a friendly lunch break where everyone will bring their own picnic.

L’événement Randonnées découverte autour de Cadéac Cadéac a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

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