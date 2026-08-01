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AGENDA · Étaules

Randonnées des huitres Salle Omnisports Étaules

samedi 15 août 2026 · Salle Omnisports · Étaules

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Salle Omnisports
Adresse
Chemin de Sable
Ville
17750 Étaules
Département
Charente-Maritime
Tarif

Étaules

Randonnées des huitres

Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Randonnées pédestres et VTT !
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Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 06 22 37  terreetmeraetaules@gmail.com

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English :

Hiking and mountain biking!

L’événement Randonnées des huitres Étaules a été mis à jour le 2026-08-04 par Mairie d’Etaules

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