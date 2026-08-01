AGENDA · Étaules
Randonnées des huitres Salle Omnisports Étaules
samedi 15 août 2026 · Salle Omnisports · Étaules
Informations pratiques
Étaules
Randonnées des huitres
Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Randonnées pédestres et VTT !
.
Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 06 22 37 terreetmeraetaules@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hiking and mountain biking!
L’événement Randonnées des huitres Étaules a été mis à jour le 2026-08-04 par Mairie d’Etaules
À voir aussi à Étaules (Charente-Maritime)
- Randos des Huîtres VTT et pédestres suivi d’un barbecue Salle Omnisports Étaules 15 août 2026
- Cinéma de plein air une toile sous les étoiles Salle Omnisports Étaules 20 août 2026
- Brocante de l’UCE Rue Charles Hervé Étaules 30 août 2026
- Assemblée générale de l’association Foyer Rural Salle municipale Étaules 4 septembre 2026
- Concours de belote Salle municipale Étaules 5 septembre 2026