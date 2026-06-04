Melgven

Randonnées estivales de Melgven

Départ Les Champs du Moros Melgven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Pour clôturer la saison estivale, un rendez-vous spécial vous est proposée. Partez pour une randonnée au cœur des paysages melgvinois et terminez votre balade par une rencontre conviviale avec des producteurs locaux passionnés. Une occasion unique de découvrir les saveurs du terroir et d’acheter directement des produits fermiers.

Départ Les Champs du Moros (2 distances 5 et 9 kms)

Départs libres de 8H30 à 9H30 (10H pour le 5 kms).

Remise des prix du concours photo à 11H30.

Prévoir équipement adapté à la météo. .

Départ Les Champs du Moros Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 97 90 11

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English :

L’événement Randonnées estivales de Melgven Melgven a été mis à jour le 2026-06-04 par OTC CCA