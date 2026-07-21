Randonnées Les balades de la vallée de la Meuse Bazoilles-sur-Meuse

Informations pratiques

Bazoilles-sur-Meuse

Randonnées Les balades de la vallée de la Meuse

place des marroniers Bazoilles-sur-Meuse Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

C’est le rendez-vous incontournable de l’année pour tous les amoureux d’air pur et de convivialité ! La commune de Bazoilles-sur-Meuse a le plaisir de vous donner rendez-vous pour la 11ème édition de sa célèbre randonnée. Un moment toujours aussi festif, familial et 100 % gratuit, rythmé par de nombreuses animations tout au long de la journée !

Que vous soyez marcheur du dimanche, cycliste aguerri ou en famille avec les enfants, il y a forcément une boucle faite pour vous, avec des parcours allant de 7,5 à 45 kilomètres.

Les grandes nouveautés cette année

– Un tout nouveau tracé pour la grande boucle VTT/Marche de 45 km préparez-vous à repousser vos limites sur des sentiers inédits !

– Deux départs depuis Bourmont (52) pour les boucles de 20 km et 45 km une belle occasion d’explorer encore plus de paysages magnifiques !

Venez partager un moment chaleureux en plein cœur de la nature. Profitez des magnifiques paysages qui nous entourent… et n’oublions pas la nature est belle, protégeons-la !

Venez nombreux, ambiance garantie !Tout public

0 .

place des marroniers Bazoilles-sur-Meuse 88300 Vosges Grand Est +33 6 85 84 91 53 mairie.bazoilles@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s the must-attend event of the year for all lovers of fresh air and good company! The town of Bazoilles-sur-Meuse is pleased to invite you to the 11th edition of its famous hike. It’s a celebration that’s as festive and family-friendly as ever—and 100% free—with plenty of activities throughout the day!

Whether you’re a casual hiker, a seasoned cyclist, or out with your family and kids, there’s sure to be a loop that’s right for you, with routes ranging from 7.5 to 45 kilometers.

The big new features this year:

– A brand-new route for the 45-kilometer mountain bike/hiking loop: get ready to push your limits on never-before-seen trails!

– Two starting points in Bourmont (52) for the 20-km and 45-km loops: a great opportunity to explore even more stunning scenery!

Come share a warm, welcoming moment in the heart of nature. Enjoy the magnificent scenery all around us… and let’s not forget: nature is beautiful—let’s protect it!

We hope to see many of you there—a great atmosphere is guaranteed!

L’événement Randonnées Les balades de la vallée de la Meuse Bazoilles-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES