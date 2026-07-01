Randonnées Nocturnes et soupe à l’oignon des Estivades en Forterre. Fontenay-sous-Fouronnes
mercredi 29 juillet 2026 · Fontenay-sous-Fouronnes
Informations pratiques
Fontenay-sous-Fouronnes
Randonnées Nocturnes et soupe à l’oignon des Estivades en Forterre.
Rdv au pré Fontenay-sous-Fouronnes Yonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Randonnées Nocturnes et soupe à l’oignon des Estivades en Forterre.
29 juillet FONTENAY-SUR-FOURONNES au pré
12 août MERRY-SEC à mairie
19 août MOUFFY à la mairie
26 août LES HAUTS DE FORTERRE à la mairie de TAINGY
TARIFS 3 € par pers.
OBLIGATOIREMENT Chaussures randonnées, lampe de poche et vêtements adaptés bol, cuillère à soupe, gobelet SOUPE A L’OIGNON au RETOUR !
Réservation auprès de MONIQUE . .
Rdv au pré Fontenay-sous-Fouronnes 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 16 92 61 communication@cc-puisayeforterre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnées Nocturnes et soupe à l’oignon des Estivades en Forterre.
L’événement Randonnées Nocturnes et soupe à l’oignon des Estivades en Forterre. Fontenay-sous-Fouronnes a été mis à jour le 2026-06-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !