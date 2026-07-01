Informations pratiques

Fontenay-sous-Fouronnes

Randonnées Nocturnes et soupe à l’oignon des Estivades en Forterre.

Rdv au pré Fontenay-sous-Fouronnes Yonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Randonnées Nocturnes et soupe à l’oignon des Estivades en Forterre.

29 juillet FONTENAY-SUR-FOURONNES au pré

12 août MERRY-SEC à mairie

19 août MOUFFY à la mairie

26 août LES HAUTS DE FORTERRE à la mairie de TAINGY

TARIFS 3 € par pers.

OBLIGATOIREMENT Chaussures randonnées, lampe de poche et vêtements adaptés bol, cuillère à soupe, gobelet SOUPE A L’OIGNON au RETOUR !

Réservation auprès de MONIQUE . .

Rdv au pré Fontenay-sous-Fouronnes 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 16 92 61 communication@cc-puisayeforterre.fr

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English : Randonnées Nocturnes et soupe à l’oignon des Estivades en Forterre.

L’événement Randonnées Nocturnes et soupe à l’oignon des Estivades en Forterre. Fontenay-sous-Fouronnes a été mis à jour le 2026-06-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !