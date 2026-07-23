Randonnées pédestre La Mareuillaise 2026 Salle du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais
dimanche 20 septembre 2026 · Salle du Lay · Mareuil-sur-Lay-Dissais
Informations pratiques
Mareuil-sur-Lay-Dissais
Randonnées pédestre La Mareuillaise 2026
Salle du Lay Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Tarif : 5 – 5 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:30:00
fin : 2026-09-20 14:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Randonnée à pied au départ de Mareuil sur Lay Dissais: 6 circuits, 6 distances.
Les Cyclo-Randonneurs Mareuillais vous proposent une randonnée pédestre à allure libre et départ libre de 7h30 à 10h(créneau horaire selon le circuit choisi).
Six circuits au départ de Mareuil sur Lay Dissais, de longueur différentes sont proposés 7,5 km ; 10 km ; 15km; 20km et 27 km.
Café brioche au départ ; sandwich et boisson à l’arrivée et trois ravitaillements sur les circuits .
Salle du Lay Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 43 78 56 91 cyclorando.mareuillais@laposte.net
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English :
Hiking trails starting from Mareuil-sur-Lay-Dissais: 6 trails, 6 distances.
L’événement Randonnées pédestre La Mareuillaise 2026 Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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