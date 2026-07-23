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Randonnées pédestre La Mareuillaise 2026 Salle du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais

dimanche 20 septembre 2026 · Salle du Lay · Mareuil-sur-Lay-Dissais

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
07:30:00
Lieu
Salle du Lay
Adresse
Rue du Lay
Ville
85320 Mareuil-sur-Lay-Dissais
Département
Vendée
Tarif
5 5 7

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Randonnées pédestre La Mareuillaise 2026

Salle du Lay Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:30:00
fin : 2026-09-20 14:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Randonnée à pied au départ de Mareuil sur Lay Dissais: 6 circuits, 6 distances.
Les Cyclo-Randonneurs Mareuillais vous proposent une randonnée pédestre à allure libre et départ libre de 7h30 à 10h(créneau horaire selon le circuit choisi).
Six circuits au départ de Mareuil sur Lay Dissais, de longueur différentes sont proposés 7,5 km ; 10 km ; 15km; 20km et 27 km.
Café brioche au départ ; sandwich et boisson à l’arrivée et trois ravitaillements sur les circuits   .

Salle du Lay Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 43 78 56 91  cyclorando.mareuillais@laposte.net

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English :

Hiking trails starting from Mareuil-sur-Lay-Dissais: 6 trails, 6 distances.

L’événement Randonnées pédestre La Mareuillaise 2026 Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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