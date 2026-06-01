Brizay

Randonnées pédestres et VTT

Salle des fêtes Brizay Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Activité nature ouverte à tous !

Deux parcours pédestres et un parcours VTT.

Café, thé, etc. offerts le matin dès 8h30, avant le départ à 9h00.

Ravitaillement tout au long des différents parcours.

Repas champêtre, même pour ceux n’ayant pas randonné !

Activité nature ouverte à tous !

Deux parcours pédestres et un parcours VTT.

Café, thé, etc. offerts le matin dès 8h30, avant le départ à 9h00.

Ravitaillement tout au long des différents parcours.

Repas champêtre, même pour ceux n’ayant pas randonné !

Inscrivez-vous vite, par téléphone ou par mél mairie.brizay@orange.fr .

Salle des fêtes Brizay 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 50 85 mairie.brizay@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nature activity open to all!

Two walking trails and one mountain bike trail.

Coffee, tea, etc. available in the morning from 8:30am, before the start at 9:00am.

Refreshments along the routes.

Country-style meal, even for those who haven’t hiked yet!

L’événement Randonnées pédestres et VTT Brizay a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme