Randonnées pédestres et VTT Brizay
Randonnées pédestres et VTT Brizay dimanche 14 juin 2026.
Brizay
Randonnées pédestres et VTT
Salle des fêtes Brizay Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Activité nature ouverte à tous !
Deux parcours pédestres et un parcours VTT.
Café, thé, etc. offerts le matin dès 8h30, avant le départ à 9h00.
Ravitaillement tout au long des différents parcours.
Repas champêtre, même pour ceux n’ayant pas randonné !
Activité nature ouverte à tous !
Deux parcours pédestres et un parcours VTT.
Café, thé, etc. offerts le matin dès 8h30, avant le départ à 9h00.
Ravitaillement tout au long des différents parcours.
Repas champêtre, même pour ceux n’ayant pas randonné !
Inscrivez-vous vite, par téléphone ou par mél mairie.brizay@orange.fr .
Salle des fêtes Brizay 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 50 85 mairie.brizay@orange.fr
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English :
Nature activity open to all!
Two walking trails and one mountain bike trail.
Coffee, tea, etc. available in the morning from 8:30am, before the start at 9:00am.
Refreshments along the routes.
Country-style meal, even for those who haven’t hiked yet!
L’événement Randonnées pédestres et VTT Brizay a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme