Randonnées pédestres Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge

Livarot-Pays-d’Auge

Randonnées pédestres Saint Michel de Livet

Saint Michel de Livet Mairie de Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Randonnées pédestres organisées par les Comités des Fêtes de Saint Michel de Livet et Saint Martin du Mesnil Oury au départ de la mairie de Saint Michel de Livet le dimanche 10 mai à 9h30 (moins de 10km) ou à 10h30 (plus tranquille).

Randonnées pédestres organisées par les Comités des Fêtes de Saint Michel de Livet et Saint Martin du Mesnil Oury au départ de la mairie de Saint Michel de Livet le dimanche 10 mai à 9h30 (moins de 10km) ou à 10h30 (plus tranquille).

Accueil à la mairie à partir de 9h15 café et thé.

Rafraîchissements à partir de 11h30.

Inscriptions, sur place, 2€ par adulte, gratuit pour les enfants. .

Saint Michel de Livet Mairie de Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 30 20 49 01

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English : Randonnées pédestres Saint Michel de Livet

Walks organised by the Comités des Fêtes de Saint Michel de Livet and Saint Martin du Mesnil Oury, starting from Saint Michel de Livet town hall on Sunday 10 May at 9.30am (less than 10km) or 10.30am (more leisurely).

L’événement Randonnées pédestres Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Lisieux Normandie Tourisme