La Chapelle-Geneste

Randonnées VTT et marche

Le Bourg La Chapelle-Geneste Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 08:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Venez pédaler ou marcher avec le Comité des fêtes dès 8h pour 3 parcours de randonnées à VTT ou à pied (8, 20 et 45 kms) depuis la salle des fêtes de La Chapelle Geneste. Inscriptions sur place.

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Le Bourg La Chapelle-Geneste 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 32 20 91

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English :

Come bike or hike with the Festival Committee starting at 8 a.m. for three mountain bike or hiking trails (8, 20, and 45 km) starting from the community hall in La Chapelle Geneste. Sign up on site.

L’événement Randonnées VTT et marche La Chapelle-Geneste a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay