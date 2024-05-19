Randonnées VTT et pédestres Place de la mairie Val-Couesnon
Randonnées VTT et pédestres Place de la mairie Val-Couesnon dimanche 19 mai 2024.
Val-Couesnon
Randonnées VTT et pédestres
Place de la mairie La Fontenelle Val-Couesnon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2024-05-19 12:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2024-05-19 2026-05-23
Vététistes, marcheurs, sportifs du dimanche, ados en quête d’aventure ou familles en balade… il y en aura pour tous les goûts à l’occasion de ces journées concoctées par les Valaisiens Tout Terrain !
Au programme 100 % nouveaux parcours, 100 % nature !
Entre bosquets, chemins pittoresques et belles sensations, la campagne valaisienne vous promet un vrai bol d’air.
VTT 5 circuits fléchés de 20 à 76 km dont 1 parcours familial
A noter les 62 et 76 km offriront du technique et du dénivelé.
Marche 3 circuits fléchés de 9, 13 & 18 km
Départs libres le samedi de 12h30 à 15h et le dimanche de 7h30 à 10h
Café d’accueil + ravitaillements + pain saucisse & boisson offerts à l’arrivée (hors marche 9 km et 13 km)
Inscription sur place Sans réservation. .
Place de la mairie La Fontenelle Val-Couesnon 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 31 42 15 19
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English :
L’événement Randonnées VTT et pédestres Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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