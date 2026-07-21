Randonner en Bassin de Pont-à-Mousson Maison du Père Hilarion Montauville
dimanche 23 août 2026 · Maison du Père Hilarion · Montauville
Informations pratiques
Montauville
Randonner en Bassin de Pont-à-Mousson
Maison du Père Hilarion D105 Montauville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 10:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Randonner en Bassin de Pont-à-Mousson revient pour sa 8è édition, le dimanche 23 août !
2 circuits vous sont proposés, au départ de la Maison du Père Hilarion à Montauville
Boucle des Antonistes 8km
Boucle de Kühlewein 15.4km
Départs entre 8h et 10h, pour le circuit 8km, départs libres ou accompagné à 8h30Tout public
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Maison du Père Hilarion D105 Montauville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 87 87 00 info@ccbpam.fr
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English :
Hiking in the Pont-Mousson Basin returns for its 8th edition on Sunday, August 23!
Two trails are available, starting from the Maison du Père Hilarion in Montauville:
Antonistes Loop: 8 km
K%FChlewein Loop: 15.4 km
Starts between 8:00 a.m. and 10:00 a.m. for the 8-km route; self-paced or guided starts at 8:30 a.m.
L’événement Randonner en Bassin de Pont-à-Mousson Montauville a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON