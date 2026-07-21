Randonner en Bassin de Pont-à-Mousson Maison du Père Hilarion Montauville

Informations pratiques

Montauville

Randonner en Bassin de Pont-à-Mousson

Maison du Père Hilarion D105 Montauville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 10:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Randonner en Bassin de Pont-à-Mousson revient pour sa 8è édition, le dimanche 23 août !

2 circuits vous sont proposés, au départ de la Maison du Père Hilarion à Montauville

Boucle des Antonistes 8km

Boucle de Kühlewein 15.4km

Départs entre 8h et 10h, pour le circuit 8km, départs libres ou accompagné à 8h30Tout public

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Maison du Père Hilarion D105 Montauville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 87 87 00 info@ccbpam.fr

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English :

Hiking in the Pont-Mousson Basin returns for its 8th edition on Sunday, August 23!

Two trails are available, starting from the Maison du Père Hilarion in Montauville:

Antonistes Loop: 8 km

K%FChlewein Loop: 15.4 km

Starts between 8:00 a.m. and 10:00 a.m. for the 8-km route; self-paced or guided starts at 8:30 a.m.

L’événement Randonner en Bassin de Pont-à-Mousson Montauville a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON