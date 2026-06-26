Blangy-sur-Bresle

Randonnez avec Blangy Loisirs vers Bezancourt

Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Les amateurs et confirmés de randonnée sont attendus à 9h à Bezancourt pour la traditionnelle randonnée en compagnie des membres de l’association Blangy Loisirs.

Cette fois, c’est Patricia et Véronique qui mèneront la cadence.

Tarif au choix 15.00€ pour l’année (randonnée illimitée) ou 3.00€/randonnée (sous réserve de modification de l’association)

Infos 07 67 03 16 38 (Guide) / 06 86 88 78 25 .

Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 88 78 25 blangyloisirs@outlook.fr

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English : Randonnez avec Blangy Loisirs vers Bezancourt

L’événement Randonnez avec Blangy Loisirs vers Bezancourt Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Aumale Blangy