Randonnez avec Blangy Loisirs vers Bezancourt Blangy-sur-Bresle
Randonnez avec Blangy Loisirs vers Bezancourt Blangy-sur-Bresle samedi 8 août 2026.
Blangy-sur-Bresle
Randonnez avec Blangy Loisirs vers Bezancourt
Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Les amateurs et confirmés de randonnée sont attendus à 9h à Bezancourt pour la traditionnelle randonnée en compagnie des membres de l’association Blangy Loisirs.
Cette fois, c’est Patricia et Véronique qui mèneront la cadence.
Tarif au choix 15.00€ pour l’année (randonnée illimitée) ou 3.00€/randonnée (sous réserve de modification de l’association)
Infos 07 67 03 16 38 (Guide) / 06 86 88 78 25 .
Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 88 78 25 blangyloisirs@outlook.fr
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English : Randonnez avec Blangy Loisirs vers Bezancourt
L’événement Randonnez avec Blangy Loisirs vers Bezancourt Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Aumale Blangy