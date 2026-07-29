Randos d’été Autour de Bon-Repos Parking de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet

Informations pratiques

Bon Repos sur Blavet

Randos d’été Autour de Bon-Repos

Parking de l’Abbaye Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Du 08 juillet au 26 août, Gouarec Culture Loisirs propose chaque mercredi ses RANDOS d’ETE, des balades guidées dans le Kreiz Breizh, ouvertes à tous, de 7 ans à 97 ans. Départ le matin ou l’après-midi, pour 8 à 9 km, à allure modérée. Bien s’équiper en chaussures et avoir de quoi se désaltérer. Départ possible de Gouarec (foirail) pour covoiturage, un quert d’heure avant.

Org. Gouarec Culture Loisirs .

Parking de l’Abbaye Bon-Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 55 02 45

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English :

L’événement Randos d’été Autour de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Kreiz Breizh