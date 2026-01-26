RANDOS LA TRAVERSAINE VTT ET PEDESTRES

Place de l’Église La Haie-Traversaine Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

RDV le 13 juin à la Haie Traversaine pour des randos VTT et pédestres

Randos VTT et pédestres au départ de la place de l’église de la Haie Traversaine.

VTT 20 30 40 50 60 70 km

Pédestres 7 10 15 km

Course Nature

Les distances de chacune de nos randos sont susceptibles d’être adaptées aux circonstances du moment.

Inscription en ligne exclusivement par les sites internet des clubs ou sur celui du Tour de la Mayenne VTT (délais 3 jours avant la rando).

Pour les inscriptions par courrier, bulletin à récupérer ou copier sur les sites des clubs organisateurs

– délais 3 jours avant la rando

– à envoyer à l’adresse du club et non au TMVTT

– chèque à libeller au nom des clubs organisateurs

7€ si pré-inscription par Helloasso, puis 9€ suivant le club organisateur

9€ inscription sur place le jour de la rando

5€ pour les -14 ans .

Place de l’Église La Haie-Traversaine 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 83 12 45 54 veloce.team@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rendezvous on June 13 at La Haie Traversaine for mountain biking and walking tours

L’événement RANDOS LA TRAVERSAINE VTT ET PEDESTRES La Haie-Traversaine a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Mayenne Co