RandoSpores, initiation aux champignons dans le Pays de Gex Secteur du Pays de Gex – lieu exact communiqué la veille Versonnex

dimanche 13 septembre 2026 · Secteur du Pays de Gex - lieu exact communiqué la veille · Versonnex

Informations pratiques

RandoSpores est une sortie d’initiation aux champignons, en forêt, à allure de promenade.

Trois heures pour apprendre à lire la forêt. On cherche, on observe, on nomme ce que l’on trouve. Les critères d’identification sont expliqués simplement, l’objectif est de repartir avec une méthode d’observation plutôt qu’avec une liste apprise par coeur. Le niveau demandé est débutant, vraiment débutant, et les questions dites bêtes sont les bienvenues. Le rythme convient aux enfants, qui suivent les trois heures sans forcer.

Rien ne se goûte pendant la sortie. Aucune espèce n’est garantie, c’est la forêt qui décide. Certains champignons sont mortels, toute récolte doit être contrôlée en pharmacie.

Cette sortie a lieu le dimanche 13 septembre 2026, de 14h à 17h. Une seconde date est proposée le dimanche 20 septembre 2026, aux mêmes horaires. Secteur du Pays de Gex, départ à Versonnex, le lieu exact est communiqué la veille.

Places limitées, 40 euros par personne. Réservation obligatoire sur whytrek.fr/randospores.

Sortie organisée par un accompagnateur en montagne, formé par des experts.