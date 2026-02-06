Randuro des Monts de Guéret Guéret
Randuro des Monts de Guéret Guéret samedi 7 mars 2026.
Randuro des Monts de Guéret
Parking Pierre La Grosle Guéret Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Randonnée enduro ouverte aux VTT et VAE.
Dès 13 ans dans l’année, les mineurs devront être accompagnés d’un majeur.
Circuit avec 7 spéciales et 31 km
Ravitaillement du terroir à mi-parcours et points d’eau sur circuit, souvenir à tous, lavage vélo.
Pas de chrono !!
Inscription en ligne jusqu’au 6 mars à 12h. .
Parking Pierre La Grosle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 97 90 contact@creuse-oxygene.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randuro des Monts de Guéret
L’événement Randuro des Monts de Guéret Guéret a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Grand Guéret