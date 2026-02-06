Randuro des Monts de Guéret Guéret

Randuro des Monts de Guéret

Parking Pierre La Grosle Guéret Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Randonnée enduro ouverte aux VTT et VAE.

Dès 13 ans dans l’année, les mineurs devront être accompagnés d’un majeur.

Circuit avec 7 spéciales et 31 km

Ravitaillement du terroir à mi-parcours et points d’eau sur circuit, souvenir à tous, lavage vélo.

Pas de chrono !!

Inscription en ligne jusqu’au 6 mars à 12h. .

Parking Pierre La Grosle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 97 90 contact@creuse-oxygene.com

