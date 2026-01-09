Raquettes nocturnes, sunset & garbure Station de ski Luz Ardiden Luz-Saint-Sauveur

Raquettes nocturnes, sunset & garbure

Station de ski Luz Ardiden LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-05 16:00:00

fin : 2026-03-05 21:00:00

2026-03-05

Après une ascension en télésiège en direction des crêtes de la station, admire un panorama exceptionnel baigné par les couleurs chaudes de la fin de journée.

Raquettes chevillées aux pieds et frontale sur le bonnet, suis les traces du guide pour une balade à l’écart de la station.

Savoure la montagne dans sa tranquillité, admire le ciel étoilé et la clarté des sommets.

Une cabane de berger isolée t’attend pour une garbure chaude et locale dans une ambiance chaleureuse.

> Distance 5km.

> Dénivelé +80m -600m.

> Niveau facile (accessible dès 8 ans) aucune aptitude technique requise.

> À partir de 7 participants.

> 39€/personne 33€/enfant (de 8 à 15 ans) comprenant le forfait piéton, le matériel, l’accompagnement et le repas.

> Réservation obligatoire sur www.luz-ardiden.com .

+33 5 62 92 80 64 billetterie@luz-ardiden.com

English :

After a chairlift ride up to the resort’s ridges, admire an exceptional panorama bathed in the warm colors of the late day.

With your snowshoes on and your headlamp on, follow in the guide’s footsteps for a walk away from the resort.

Savor the peace and quiet of the mountains, admire the starry skies and the clarity of the summits.

An isolated shepherd’s hut awaits you for a warm, local garbure in a cosy atmosphere.

