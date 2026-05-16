Rassemblement 2 CV étape à Guéreins Guéreins
Rassemblement 2 CV étape à Guéreins Guéreins dimanche 7 juin 2026.
Guéreins
Rassemblement 2 CV étape à Guéreins
Les Pousses de la Calonne Guéreins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:30:00
fin : 2026-06-07 14:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Rassemblement de 2CV dans le cadre du Tour de France Parkinson’G, une initiative de 5200km et 52 étapes pour la recherche contre la maladie de Parkinson.
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Les Pousses de la Calonne Guéreins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68
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English :
Gathering of 2CVs as part of the Tour de France Parkinson’G, a 5200km, 52-stop initiative for Parkinson’s research.
L’événement Rassemblement 2 CV étape à Guéreins Guéreins a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre