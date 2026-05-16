Guéreins

Rassemblement 2 CV étape à Guéreins

Les Pousses de la Calonne Guéreins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:30:00

fin : 2026-06-07 14:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Rassemblement de 2CV dans le cadre du Tour de France Parkinson’G, une initiative de 5200km et 52 étapes pour la recherche contre la maladie de Parkinson.

.

Les Pousses de la Calonne Guéreins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gathering of 2CVs as part of the Tour de France Parkinson’G, a 5200km, 52-stop initiative for Parkinson’s research.

L’événement Rassemblement 2 CV étape à Guéreins Guéreins a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre