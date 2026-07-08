Rassemblement Alpine Place des Halles Druy-Parigny

Informations pratiques

Druy-Parigny

Rassemblement Alpine

Place des Halles Le Bourg (entre l’église et le château) Druy-Parigny Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Pour la première fois à Druy-Parigny, venez retracer l’épopée de Fleuron de la marque de Jean Rédélé (1955).

Passionnés d’automobiles de collection, amateurs de belles mécaniques ou curieux de patrimoine, Vivez une journée exceptionnelle au cœur du patrimoine automobile et culturel.

Cet événement réunira des véhicules d’exception dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Tout au long de la journée, les participants pourront échanger autour de leur passion, admirer des modèles remarquables et parcourir les routes de notre territoire lors d’une balade spécialement conçue pour l’occasion.

Point d’orgue de cette rencontre l’ouverture exceptionnelle de deux sites historiques, habituellement peu accessibles au public. Châteaux et monuments accueilleront les participants pour des visites privilégiées.

Programme prévisionnel

08h00 09h00 Accueil des participants à Druy-Parigny.

09h00 12h00 Rassemblement des véhicules, présentation des équipages et échanges entre passionnés.

Accueil des visiteurs.

12h00 13h30 Déjeuner à la guinguette du comité des fêtes. Boissons offertes aux participants.

13h30 14h00 Préparation au départ de la balade.

14h00 17h00 Parcours touristique avec road-book à travers les paysages du territoire. Visite exclusive et exceptionnelle de deux sites historiques.

17h00 17h30 Rassemblement final et remerciements sur le dernier site visité.

Une journée d’exception mêlant patrimoine automobile, découvertes culturelles et convivialité, à ne pas manquer ! .

Place des Halles Le Bourg (entre l’église et le château) Druy-Parigny 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 94 91 29 sp_radio@hotmail.com

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English : Rassemblement Alpine

L’événement Rassemblement Alpine Druy-Parigny a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Sud Nivernais