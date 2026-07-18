Rassemblement auto-moto-cyclo les Rouleurs Passionnés Rue Neuve Vallons-de-l’Erdre

Informations pratiques

Vallons-de-l’Erdre

Rassemblement auto-moto-cyclo les Rouleurs Passionnés

Rue Neuve Parking du plan d’eau de St Mars Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:30:00

fin : 2026-08-02 12:30:00

Date(s) :

2026-08-02

L’association Les Rouleurs Passionnés organise un rassemblement auto-moto-cyclo le dimanche 2 août à Saint-Mars-la-Jaille !

Les conducteurs auto, moto et cyclo peuvent se rassembler pour discuter autour du plan d’eau.

1er dimanche des mois pairs.

Contactez l’association pour plus d’informations.

Gratuit. .

Rue Neuve Parking du plan d’eau de St Mars Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire les.rouleurs.passionnes@gmail.com

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English :

The Les Rouleurs Passionnés association is organizing a car, motorcycle, and bicycle rally on Sunday, August 2, in Saint-Mars-la-Jaille!

L’événement Rassemblement auto-moto-cyclo les Rouleurs Passionnés Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-07-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis