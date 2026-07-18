Rassemblement auto-moto-cyclo les Rouleurs Passionnés Rue Neuve Vallons-de-l’Erdre
dimanche 2 août 2026 · Rue Neuve · Vallons-de-l'Erdre
Informations pratiques
Vallons-de-l’Erdre
Rassemblement auto-moto-cyclo les Rouleurs Passionnés
Rue Neuve Parking du plan d’eau de St Mars Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:30:00
fin : 2026-08-02 12:30:00
Date(s) :
2026-08-02
L’association Les Rouleurs Passionnés organise un rassemblement auto-moto-cyclo le dimanche 2 août à Saint-Mars-la-Jaille !
Les conducteurs auto, moto et cyclo peuvent se rassembler pour discuter autour du plan d’eau.
1er dimanche des mois pairs.
Contactez l’association pour plus d’informations.
Gratuit. .
Rue Neuve Parking du plan d’eau de St Mars Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire les.rouleurs.passionnes@gmail.com
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English :
The Les Rouleurs Passionnés association is organizing a car, motorcycle, and bicycle rally on Sunday, August 2, in Saint-Mars-la-Jaille!
L’événement Rassemblement auto-moto-cyclo les Rouleurs Passionnés Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-07-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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