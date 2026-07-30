AGENDA · Rochy-Condé
Rassemblement auto-moto Rochy-Condé
dimanche 20 septembre 2026 · Rochy-Condé
Informations pratiques
Rochy-Condé
Rassemblement auto-moto
Rochy-Condé Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Rassemblement auto-moto au stade de Rochy-Condé.
Rassemblement auto-moto au stade de Rochy-Condé. .
Rochy-Condé 60510 Oise Hauts-de-France +33 7 82 02 96 74
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English :
Car and Motorcycle Rally at the Rochy-Condé Stadium.
L’événement Rassemblement auto-moto Rochy-Condé a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis