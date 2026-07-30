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AGENDA · Rochy-Condé

Rassemblement auto-moto Rochy-Condé

dimanche 20 septembre 2026 · Rochy-Condé

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
60510 Rochy-Condé
Département
Oise
Tarif
0 0 0 Gratuit

Rochy-Condé

Rassemblement auto-moto

Rochy-Condé Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Rassemblement auto-moto au stade de Rochy-Condé.
Rassemblement auto-moto au stade de Rochy-Condé.   .

Rochy-Condé 60510 Oise Hauts-de-France +33 7 82 02 96 74 

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English :

Car and Motorcycle Rally at the Rochy-Condé Stadium.

L’événement Rassemblement auto-moto Rochy-Condé a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis