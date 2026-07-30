Informations pratiques

Rochy-Condé

Rassemblement auto-moto

Rochy-Condé Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Rassemblement auto-moto au stade de Rochy-Condé.

Rassemblement auto-moto au stade de Rochy-Condé. .

Rochy-Condé 60510 Oise Hauts-de-France +33 7 82 02 96 74

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English :

Car and Motorcycle Rally at the Rochy-Condé Stadium.

L’événement Rassemblement auto-moto Rochy-Condé a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis