Rassemblement automobile Place du village Saint-André-en-Morvan
dimanche 13 septembre 2026 · Place du village · Saint-André-en-Morvan
Informations pratiques
Saint-André-en-Morvan
Rassemblement automobile
Place du village Le bourg Saint-André-en-Morvan Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13
2 parcours 6 et 12km Départ à 9h depuis la place du village à Saint-André en Morvan. Inscription sur place. .
Place du village Le bourg Saint-André-en-Morvan 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté vbvpmorvan@gmail.com
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English : Rassemblement automobile
L’événement Rassemblement automobile Saint-André-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs