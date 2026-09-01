Rassemblement automobile Place du village Saint-André-en-Morvan

Informations pratiques

Saint-André-en-Morvan

Rassemblement automobile

Place du village Le bourg Saint-André-en-Morvan Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

2 parcours 6 et 12km Départ à 9h depuis la place du village à Saint-André en Morvan. Inscription sur place. .

Place du village Le bourg Saint-André-en-Morvan 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté vbvpmorvan@gmail.com

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English : Rassemblement automobile

L’événement Rassemblement automobile Saint-André-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs