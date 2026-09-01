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Rassemblement automobile Place du village Saint-André-en-Morvan

dimanche 13 septembre 2026 · Place du village · Saint-André-en-Morvan

Rassemblement automobile Place du village Saint-André-en-Morvan

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place du village
Adresse
Le bourg
Ville
58140 Saint-André-en-Morvan
Département
Nièvre
Tarif
0 0 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-André-en-Morvan

Rassemblement automobile

Place du village Le bourg Saint-André-en-Morvan Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :
2026-09-13

2 parcours 6 et 12km Départ à 9h depuis la place du village à Saint-André en Morvan. Inscription sur place.   .

Place du village Le bourg Saint-André-en-Morvan 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   vbvpmorvan@gmail.com

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English : Rassemblement automobile

L’événement Rassemblement automobile Saint-André-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs