Rassemblement autos et motos

Place du Général de Gaulle Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Autos et motos à Montreuil

Dimanche 14 juin au matin

Place du Général de Gaulle

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La saison débutera le 12 avril avec le traditionnel rdv mensuel à Montreuil-sur-Mer pour lequel vous serez placés selon une nouvelle organisation afin de mieux présenter les autos et motos.

Nous espérons vous voir nombreux à cet évènement !

Route62 vous présente en téléchargement le calendrier de ses activités pour l’année 2026

Crédit Route 62 .

Place du Général de Gaulle Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France route62lepine@gmail.com

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English :

L’événement Rassemblement autos et motos Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-05 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer