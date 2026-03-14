Rassemblement autos et motos Montreuil-sur-Mer
Rassemblement autos et motos Montreuil-sur-Mer dimanche 14 juin 2026.
Rassemblement autos et motos
Place du Général de Gaulle Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Autos et motos à Montreuil
Dimanche 14 juin au matin
Place du Général de Gaulle
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La saison débutera le 12 avril avec le traditionnel rdv mensuel à Montreuil-sur-Mer pour lequel vous serez placés selon une nouvelle organisation afin de mieux présenter les autos et motos.
Nous espérons vous voir nombreux à cet évènement !
Route62 vous présente en téléchargement le calendrier de ses activités pour l’année 2026
Crédit Route 62 .
Place du Général de Gaulle Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France route62lepine@gmail.com
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L’événement Rassemblement autos et motos Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-05 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer