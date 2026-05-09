Rassemblement de 2CV à Caumont sur Garonne Caumont-sur-Garonne
Rassemblement de 2CV à Caumont sur Garonne Caumont-sur-Garonne samedi 20 juin 2026.
Caumont-sur-Garonne
Rassemblement de 2CV à Caumont sur Garonne
Stade Caumont-sur-Garonne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Deuch Caumont Club organise un rassemblement annuel de 2CV.
Le Deuch Caumont Club organise un rassemblement annuel de 2CV.
– Départ du stade à 8h30 Retour à Caumont vers18h.
– Balade sur la journée, pique-nique, repas le soir à Caumont.
Inscription obligatoire pour la balade. .
Stade Caumont-sur-Garonne 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 63 17 04 deuchcaumont@gmail.com
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English : Rassemblement de 2CV à Caumont sur Garonne
The Deuch Caumont Club organizes an annual gathering of 2CVs.
L’événement Rassemblement de 2CV à Caumont sur Garonne Caumont-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Val de Garonne