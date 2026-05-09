Caumont-sur-Garonne

Rassemblement de 2CV à Caumont sur Garonne

Stade Caumont-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Deuch Caumont Club organise un rassemblement annuel de 2CV.

Le Deuch Caumont Club organise un rassemblement annuel de 2CV.

– Départ du stade à 8h30 Retour à Caumont vers18h.

– Balade sur la journée, pique-nique, repas le soir à Caumont.

Inscription obligatoire pour la balade. .

Stade Caumont-sur-Garonne 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 63 17 04 deuchcaumont@gmail.com

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English : Rassemblement de 2CV à Caumont sur Garonne

The Deuch Caumont Club organizes an annual gathering of 2CVs.

L’événement Rassemblement de 2CV à Caumont sur Garonne Caumont-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Val de Garonne