Rassemblement de camions Sainte-Mère-Église
samedi 29 août 2026 · Sainte-Mère-Église
Informations pratiques
Sainte-Mère-Église
Rassemblement de camions
Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Les passionnés de poids lourds ont rendez-vous à la Brasserie de Sainte-Mère-Église pour un rassemblement convivial autour de nombreux camions et véhicules de transport. .
Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67
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English : Rassemblement de camions
L’événement Rassemblement de camions Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Baie du Cotentin
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