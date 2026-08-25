Informations pratiques

Sainte-Mère-Église

Rassemblement de camions

Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Les passionnés de poids lourds ont rendez-vous à la Brasserie de Sainte-Mère-Église pour un rassemblement convivial autour de nombreux camions et véhicules de transport. .

Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rassemblement de camions

L’événement Rassemblement de camions Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Baie du Cotentin