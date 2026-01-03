Rassemblement de Minis

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Fort-Mahon vous propose une journée autour de la voiture Mini.

Au programme:

Concours d’élégance devant le casino

Promenade touristique et défilé dans l’avenue principale de la plage

Plus d’infos à venir….

Pour plus de renseignements: Mairie 03 22 27 70 24

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 27 70 24

English :

Fort-Mahon invites you to spend a day with the Mini car.

On the program

Concours d’élégance in front of the casino

Sightseeing tour and parade along the main beach avenue

More info to come….

For further information: Mairie 03 22 27 70 24

