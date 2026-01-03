Rassemblement de Minis Fort-Mahon-Plage
Rassemblement de Minis Fort-Mahon-Plage samedi 29 août 2026.
Rassemblement de Minis
Fort-Mahon-Plage Somme
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
2026-08-29
Fort-Mahon vous propose une journée autour de la voiture Mini.
Au programme:
Concours d’élégance devant le casino
Promenade touristique et défilé dans l’avenue principale de la plage
Plus d’infos à venir….
Pour plus de renseignements: Mairie 03 22 27 70 24
Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 27 70 24
English :
Fort-Mahon invites you to spend a day with the Mini car.
On the program
Concours d’élégance in front of the casino
Sightseeing tour and parade along the main beach avenue
More info to come….
For further information: Mairie 03 22 27 70 24
