Sermoyer

Rassemblement de mobylettes

Place de la mairie Sermoyer Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez faire vibrer les légendes du deux-temps ! Passionnés, collecteurs, curieux ou simples nostalgiques rejoignez-nous pour un grand rassemblement dédié aux mobylettes d’hier et d’aujourd’hui.

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Place de la mairie Sermoyer 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 66 64 j.peru@orange.fr

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English : Moped rally

Come and rock the two-stroke legends! Enthusiasts, collectors, the curious or simply nostalgic: join us for a great gathering dedicated to the mopeds of yesterday and today.

L’événement Rassemblement de mobylettes Sermoyer a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux