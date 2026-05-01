Rassemblement de mobylettes Sermoyer
Rassemblement de mobylettes Sermoyer dimanche 31 mai 2026.
Sermoyer
Rassemblement de mobylettes
Place de la mairie Sermoyer Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Venez faire vibrer les légendes du deux-temps ! Passionnés, collecteurs, curieux ou simples nostalgiques rejoignez-nous pour un grand rassemblement dédié aux mobylettes d’hier et d’aujourd’hui.
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Place de la mairie Sermoyer 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 66 64 j.peru@orange.fr
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English : Moped rally
Come and rock the two-stroke legends! Enthusiasts, collectors, the curious or simply nostalgic: join us for a great gathering dedicated to the mopeds of yesterday and today.
L’événement Rassemblement de mobylettes Sermoyer a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux