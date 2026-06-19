Chadrac

Rassemblement de véhicules anciens

place du Forum Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Chadrac Animation et Cars & Coffee 43 organisent une exposition de véhicules anciens, de prestiges et agricoles sur la place du Forum en plein cœur de CHADRAC.

Repas aligot saucisse sur place, sur réservation.

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place du Forum Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 38 18 63

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English :

Chadrac Animation and Cars & Coffee 43 are organizing an exhibition of vintage, prestige and agricultural vehicles on the Place du Forum in the heart of CHADRAC.

Meal aligot sausage on the spot, on reservation.

L’événement Rassemblement de véhicules anciens Chadrac a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay