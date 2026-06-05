Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rassemblement de véhicules anciens, de collection, prestige et sportives Montfort-le-Gesnois

Rassemblement de véhicules anciens, de collection, prestige et sportives Montfort-le-Gesnois samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Espace du Pont Romain

Ville : 72450 Montfort-le-Gesnois

Département : Sarthe

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Montfort-le-Gesnois

Rassemblement de véhicules anciens, de collection, prestige et sportives

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

15ème édition
Entrée gratuite   .

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 97 35 41  reves72@reves.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

15th edition

L’événement Rassemblement de véhicules anciens, de collection, prestige et sportives Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays Perche Sarthois

À voir aussi à Montfort-le-Gesnois (Sarthe)