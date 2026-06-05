Rassemblement de véhicules anciens, de collection, prestige et sportives Montfort-le-Gesnois
Rassemblement de véhicules anciens, de collection, prestige et sportives Montfort-le-Gesnois samedi 11 juillet 2026.
Montfort-le-Gesnois
Rassemblement de véhicules anciens, de collection, prestige et sportives
Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
15ème édition
Entrée gratuite .
Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 97 35 41 reves72@reves.fr
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English :
15th edition
L’événement Rassemblement de véhicules anciens, de collection, prestige et sportives Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays Perche Sarthois
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