Montfort-le-Gesnois

Rassemblement de véhicules anciens, de collection, prestige et sportives

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

15ème édition

Entrée gratuite .

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 97 35 41 reves72@reves.fr

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English :

15th edition

L’événement Rassemblement de véhicules anciens, de collection, prestige et sportives Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays Perche Sarthois