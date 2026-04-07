Montfort-le-Gesnois

Visite flash de l’espace du Pont Romain

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Prolongez la visite de l’exposition sur l’Huisne, présentée dans les locaux de la base de Kayak, en explorant l’espace du Pont Romain en compagnie d’une guide-conférencière. Vous y découvrirez la véritable histoire du pont ainsi que le rôle de l’Huisne dans l’implantation du bourg de Pont de Gennes et les bâtiments emblématiques qui composent de ce paysage de carte postale.

Renseignements et réservation auprès du Perche Sarthois

Gratuit

En partenariat avec la commune et la base de Kayak .

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

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English :

L’événement Visite flash de l’espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois