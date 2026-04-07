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Visite flash de l’espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois

Visite flash de l’espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Espace du Pont Romain

Ville : 72450 Montfort-le-Gesnois

Département : Sarthe

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Montfort-le-Gesnois

Visite flash de l’espace du Pont Romain

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Prolongez la visite de l’exposition sur l’Huisne, présentée dans les locaux de la base de Kayak, en explorant l’espace du Pont Romain en compagnie d’une guide-conférencière. Vous y découvrirez la  véritable histoire  du pont ainsi que le rôle de l’Huisne dans l’implantation du bourg de Pont de Gennes et les bâtiments emblématiques qui composent de ce paysage de carte postale.

Renseignements et réservation auprès du Perche Sarthois
Gratuit
En partenariat avec la commune et la base de Kayak   .

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77  perche-sarthois@orange.fr

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English :

L’événement Visite flash de l’espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois

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