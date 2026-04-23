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Bric à Brac Montfort-le-Gesnois

Bric à Brac Montfort-le-Gesnois dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Espace du Pont Romain

Ville : 72450 Montfort-le-Gesnois

Département : Sarthe

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Montfort-le-Gesnois

Bric à Brac

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Bric à Brac à l’espace du Pont Romain organisé par le club de football de l’ESMG.
2 € par mètre pour les particuliers (minimum 5 m, ajusté selon la longueur du véhicule afin de conserver le même emplacement).
5 € par mètre pour les professionnels (minimum 5 m, ajusté selon la longueur du véhicule afin de conserver le même emplacement).
Professionnels accepté sauf stand de snaking.   .

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 24 53 38 27  esmg.contact72450@gmail.com

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English :

Bric à Brac at the Espace du Pont Romain organized by the ESMG soccer club.

L’événement Bric à Brac Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-04-23 par CDT72

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