Bric à Brac Montfort-le-Gesnois
Bric à Brac Montfort-le-Gesnois dimanche 14 juin 2026.
Montfort-le-Gesnois
Bric à Brac
Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Bric à Brac à l’espace du Pont Romain organisé par le club de football de l’ESMG.
2 € par mètre pour les particuliers (minimum 5 m, ajusté selon la longueur du véhicule afin de conserver le même emplacement).
5 € par mètre pour les professionnels (minimum 5 m, ajusté selon la longueur du véhicule afin de conserver le même emplacement).
Professionnels accepté sauf stand de snaking. .
Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 24 53 38 27 esmg.contact72450@gmail.com
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English :
Bric à Brac at the Espace du Pont Romain organized by the ESMG soccer club.
L’événement Bric à Brac Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-04-23 par CDT72