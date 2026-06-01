2ème édition du 6h Gravel VTT Montgesnoises Montfort-le-Gesnois
2ème édition du 6h Gravel VTT Montgesnoises Montfort-le-Gesnois dimanche 21 juin 2026.
Montfort-le-Gesnois
2ème édition du 6h Gravel VTT Montgesnoises
Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Un lieu mythique où a eu lieu le départ du 1er grand prix de l’automobile club de France ( ancêtre des 24h du Mans )le 26 et 27 juin 1906 . Un site chargé d’histoire !
Les 6h Gravel VTT Montgesnoises propose une formule idéale pour les amoureux des sentiers natures. Un tracé ludique avec aucun dénivelé. Un circuit accessible à tous, sportifs confirmés ou débutants.
Nouveauté courses enfants VTT de 3 à 12 ans.
Inscription en ligne.
Organisé par la mairie de Montfort-le-Gesnois et l’Union Cycliste Montgesnoise.
Sur place Restaurant et Buvette tenue par le Comité des fêtes .
Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 85 70 66 32
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L’événement 2ème édition du 6h Gravel VTT Montgesnoises Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-06-04 par Pays Perche Sarthois