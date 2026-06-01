Montfort-le-Gesnois

2ème édition du 6h Gravel VTT Montgesnoises

Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Un lieu mythique où a eu lieu le départ du 1er grand prix de l’automobile club de France ( ancêtre des 24h du Mans )le 26 et 27 juin 1906 . Un site chargé d’histoire !

Les 6h Gravel VTT Montgesnoises propose une formule idéale pour les amoureux des sentiers natures. Un tracé ludique avec aucun dénivelé. Un circuit accessible à tous, sportifs confirmés ou débutants.

Nouveauté courses enfants VTT de 3 à 12 ans.

Inscription en ligne.

Organisé par la mairie de Montfort-le-Gesnois et l’Union Cycliste Montgesnoise.

Sur place Restaurant et Buvette tenue par le Comité des fêtes .

Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 85 70 66 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 2ème édition du 6h Gravel VTT Montgesnoises Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-06-04 par Pays Perche Sarthois