Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers Hasparren
Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers Hasparren dimanche 12 avril 2026.
Hasparren
Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers
Multifronton avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:30:00
fin : 2026-04-12 12:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Baptême en véhicules anciens au profit de France Parkinson à Hasparren.
Véhicules anciens et Youngtimers. .
Multifronton avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 09 21 60
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English : Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers
L’événement Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers Hasparren a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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