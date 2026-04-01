Hasparren

Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers

Multifronton avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:30:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Baptême en véhicules anciens au profit de France Parkinson à Hasparren.

Véhicules anciens et Youngtimers. .

Multifronton avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 09 21 60

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English : Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers

L’événement Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers Hasparren a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Pays Basque