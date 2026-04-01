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Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers Hasparren

Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers Hasparren

Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers Hasparren dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Multifronton avenue Charles de Gaulle

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-12T09:30:00

Fin : 2026-04-12T12:00:00

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Hasparren

Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers

Multifronton avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:30:00
fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Baptême en véhicules anciens au profit de France Parkinson à Hasparren.
Véhicules anciens et Youngtimers.   .

Multifronton avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 09 21 60 

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English : Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers

L’événement Rassemblement de véhicules anciens et youngtimers Hasparren a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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